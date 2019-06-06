Жители Югры отпраздновали День добрососедства

В Югре прошло массовое празднование Международного дня соседей. Акцию поддержали жители: Ханты-Мансийска, Нижневартовска, Лангепаса, Покачей, Нягани, Югорска, а также Сургутского, Нижневартовского, Нефтеюганского и Октябрьского районов.

Взрослые и дети приняли участие в флешмобах, посмотрели мини-спектакли, спортивные состязания, а также поучаствовали в чаепитии и конкурсе рисунков на асфальте.

В Югре День соседей проходит не первый год и уже успел обрасти интересными традициями. Например в Сургутском районе высаживают шиповник, а в Октябрьском районе соседи делятся друг с другом рассадой цветов.

Справка:

Всероссийская акция проходит под эгидой федерального проекта «Школа грамотного потребителя». Её цели – развитие самоорганизации жителей многоквартирных домой, повышение активности по участию в общих собраниях собственников помещений, рост грамотности населения в жилищных вопросах в части капитального ремонта, ресурсосбережения, внедрения энергоэффективных технологий, и самое главное – укрепление добрососедских отношений.