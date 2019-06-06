​В Югре с реализации сняли полтонны плохого мяса

В первом квартале 2019 года специалисты Роспотребнадзора проверили 113 предприятий Югры, занятых производством, хранением, реализацией мяса и продуктов ее переработки. В результате с реализации было снято 531 килограмм продукции по различным причинам. В некоторых случаях о товаре не было полной информации, некоторые предприниматели неправильно хранили продукцию.

Кроме того, лабораторные исследования проб мяса и мясной продукции выявили товары, не соответствующие гигиеническим нормативам. Их доля — почти пять процентов, в одном проценте проб обнаружено наличие возбудителей сальмонеллеза.

За нарушения торговцам придется заплатить штраф на общую сумму свыше 160 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе окружного управления ведомства.

Стоит отметить, что всего в производством и реализацией мяса и мясной продукции заняты более 4300 объектов, в том числе 21 мясоперерабатывающее предприятие.

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