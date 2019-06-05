​Ургант объяснил заявление заслуженного врача России о пользе укусов клещей взяткой от ханты-мансийских членистоногих

В инстаграме популярного телешоу «Вечерний Ургант» попытались найти объяснение словам заслуженного врача России, супруги бывшего главы Красноярского края Натальи Толоконской о пользе укусов клещей. Телевизионщики решили усилить популярный стереотип о том, что самые состоятельные живут в Югре. По версии «Вечернего Урганта», даже местные членистоногие богаче малярийных комаров.

«Заявление вызвало широкий общественный резонанс, и мы попытались выяснить, почему заслуженный врач России выступила с такой резкой поддержкой клещей. На фото запечатлен момент передачи взятки. По нашей информации с Натальей Толоконской вели переговоры малярийные комары, но у ханты-мансийских клещей денег оказалось больше», — говорится в посте.

Наталья Толоконская заявила, что укусы клеща обеспечивают естественную иммунизацию ко всем клещевым инфекциям . Это утверждение опровергают уже несколько дней специалисты разных уровней. В Роспотребнадзоре сообщили, что гарантировать приобретение иммунитета после укуса инфицированного клеща невозможно.

Стоит отметить, что в Югре в этом году клещи аномально активны. К медикам обратились уже более 700 жителей округа. Некоторые снятые с людей членистоногие оказались заражены опасными болезнями.