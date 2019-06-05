​Эксперты Югры готовы ответить на все вопросы жителей региона о переходе на цифровое ТВ

В Югре запущена «горячая линия» по переходу на цифровое ТВ. Жители региона могут позвонить по номеру 8-800-101-00-01 и задать любые вопросы, касающиеся соответствующей темы. Звонки принимаются с 8:00 до 00:00.

Также операторы могут помочь удаленно выбрать и настроить оборудование. При необходимости они направят волонтеров к заявителям.

Отметим, что на сегодняшний день цифровым сигналом охвачены 99,6 процента югорчан. Однако еще 42 населенных пунктах региона все еще остаются без цифрового вещания. Об этом заявил директор окружного департамента информационных технологий и цифрового развития Павел Ципорин.

«С гражданами проведена масштабная разъяснительная работа. Им предложено перейти на спутниковое телевидение. Большая часть населения приняла это предложение. Им также бесплатно доступно 20 федеральных каналов в лучшем качестве», – рассказал руководитель ведомства.