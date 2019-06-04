​В Югре горит пойма реки Обь

В Сургутском районе произошел пожар на пойме острова черный, дым от которого было отчетливо видно из Сургута.

«Горит сухая растительность на пойме острова Черный. Данная территория принадлежит Сургутскому району. Сейчас предпринимаются все необходимые меры для тушения пожара», – рассказал корреспонденту СИА-ПРЕСС начальник управления управление по делам ГО и ЧС Олег Пухтеев.

Связаться с представителями управления ГО и ЧС в Сургутском районе не удалось.