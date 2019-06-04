​В Югре откроют «горячую линию» по вопросам детского отдыха

С 5 по 19 июня в Югре будет работать «горячая линия» во вопросам детского отдыха. Консультировать родителей будут специалисты окружного управления Роспотребнадзора, сообщает пресс-служба ведомства.

Получить ответы на вопросы, Вы можете по телефонам:

Как ранее сообщало ИА СИА-ПРЕСС, летняя оздоровительная кампания 2019 года в Югре охватит 76 209 детей. На детский отдых предусмотрено 2,3 миллиарда рублей.