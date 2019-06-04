​Югра подпишет соглашение о сотрудничестве с Зауральем

Между Югрой и Курганской областью будет подписано соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает межрегиональную интеграцию, укрепление связей в сферах транспорта, информационных коммуникаций, промышленности, агропромышленного комплекса, торговли, услуг, строительства, ЖКХ и многих других.

Соглашение будет подписано в рамках Петербургского международного экономического форума, в котором примет участие губернатор Югры Наталья Комарова. Форум пройдет 6 и 7 июня. Глава региона выступит в качестве эксперта на нескольких площадках.

«Событийная программа участия главы региона в мероприятии станет одной из самых насыщенных. Традиционно на полях форума Наталья Комарова подпишет ряд ключевых соглашений о сотрудничестве между правительством автономного округа и компаниями – партнерами региона. Одной из особенностей нынешнего форума станет подписание соглашений между субъектами Уральского федерального округа в части укрепления торгово-экономического, научно-технического и культурного межрегионального сотрудничества», — рассказали в окружном департаменте общественных и внешних связей.

Ранее к сотрудничеству с Зауральем глав субъектов Уральского федерального округа призвал полпред Николай Цуканов. На совещании, посвященном развитию кооперационных связей между регионами Урала, он отметил, что инвестиции в развитие сельского хозяйства в Курганской области позволят обеспечить продовольствием Югру, Ямал и большие города округа.