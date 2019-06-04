​5 июня в Югре ожидается сильный ветер и гроза

В западных районах Югры в среду, 5 июня, продолжит буйствовать непогода. Ожидается ветер до 16 метров в секунду и грозы. Температура воздуха ночью +9,+14 ºС, по северо-западу +1,+6 ºС, днем +19,+24 ºС, +10,+15 ºС. 6 и 7 июня погода не изменится, сообщается на сайте Обь-Иртышского УГМС.

Стоит отметить, что непогода накрыла весь Урал. В Свердловской и Челябинской областях ожидается усиление ветра до 25 метров в секунду, гроза и град. Автомобилистов просят по возможности отказаться от загородных поездок.