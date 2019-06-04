​В Югре собрали 5 миллионов рублей на лекарство подростку больному лейкозом

В Югре завершился сбор средств на немецкое лекарство для 16-летнего жителя Нижневартовска Валентина Жоровля.

Жители округа собрали за несколько дней всю необходимую сумму для приобретения препарата – 5 миллионов рублей.

В мае 2018 года у подростка началось заболевание, а спустя пару месяцев был диагностирован лимфобластный лейкоз. В течение года Валентину пришлось пройти несколько курсов специфической терапии.

Сейчас врачи отделения онкологии областной детской клинической больницы Екатеринбурга готовят пациента к сложнейшей операции по трансплантации клеток костного мозга.