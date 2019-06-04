​В Югре с реализации снято 380 кг подозрительной молочной продукции

В первом квартале 2019 года в Югре снято с реализации 12 партий молочной продукции объемом 380 кг из-за различных нарушений. В их числе — истечение срока годности, отсутствие сопроводительных документов, несоответствие продукции установленным требованиям. Общая сумма штрафов превысила 150 тысяч рублей. О результатах надзора за рынком молочной продукции сообщает пресс-служба окружного управления Роспотребнадзора.

Всего за три месяца было проверено 70 объектов, занятых переработкой и оборотом молока и молочной продукции, исследована 431 проба молока и молочной продукции.

«Удельный вес проб, не соответствующих установленным гигиеническим нормативам, составил 6,3 процента, преимущественно за счет выявления молока и молочной продукции, не соответствующей установленным требованиям по микробиологическим показателям (3,1% проб), физико-химическим показателям (3,2% проб). Молочной продукции, контаминированной химическими загрязнителями, антибиотиками и радиоактивными веществами не выявлено», — рассказали специалисты.

Также отмечается, что актуальной проблемой остается оборот фальсифицированной пищевой продукции. Из 85 проб в 11 установлены признаки фальсификации.

Как ранее сообщало ИА СИА-ПРЕСС, в России Роспотребнадзор в первом квартале забраковал 19 тонн молочный продукции.