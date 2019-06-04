​В Ханты-Мансийск заходит новый продуктовый ритейлер

В Ханты-Мансийске в ближайшее время откроется новая продуктовая розничная сеть «Перекресток». Об этом на совместной комиссии депутатов думы и представителей администрации города рассказала начальник управления потребительского рынка Ирина Ульянова, передает пресс-служба мэрии.

В окружном центре уже работают «Лента», «Монетка», «Магнит» и «Пятерочка». По словам Ульяновой, всего на долю федеральных и региональных торговых операторов приходится 37 процентов розничного рынка города.

Федеральные сети местные власти рассматривают, как один из рынков сбыта для производителей местной сельхозпродукции. В городе работают 24 предприятия растениеводства, четыре животноводческих производства, 13 рыбодобывающих предприятий и три производителя рыбной продукции, а также семь фирм по сбору и переработке дикоросов.

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