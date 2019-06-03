​Экс-директор департамента ЖКХ Югры Егор Ковальчук назначен заместителем губернатора Южного Урала

Бывший директор департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Югры Егор Ковальчук назначен заместителем губернатора Челябинской области.

«Вице-губернатор приступит к своим обязанностям 4 июня. Егор Ковальчук будет курировать работу вновь создаваемого министерства промышленности и природных ресурсов, а также отвечать за подготовку и проведение саммитов ШОС и БРИКС, которые пройдут в Челябинске в 2020 году. Региональное министерство экономического развития переходит при этом в прямое подчинение губернатору», — сообщили в пресс-службе правительства Южного Урала.

Ковальчук сменил на этом посту Руслана Гаттарова, отставку которого 3 июня принял губернатор региона Алексей Текслер.

В пресс-службе правительства напомнили, что карьера Ковальчука связана с Южным Уралом: «Здесь он получил экономическое, юридическое образование, а также по специальности «Водоснабжение и водоотведение». Работал в банковской сфере, в МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения», избирался в состав Челябинской гордумы, занимал должность заместителя главы муниципальной администрации по городскому хозяйству, министра промышленности, природных ресурсов и имущественных отношений Челябинской области, а после - министра радиационной и экологической безопасности. Был зачислен в кадровый резерв Администрации Президента РФ».

Пост директора югорского департамента Ковальчук покинул в середине марта 2019 года, по официальным данным, из-за переезда в другой регион.