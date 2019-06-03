Югорчане выбрали фаворитов среди кандидатов на пост директора окружного департамента культуры

В Югре по итогам теледебатов определились фавориты среди кандидатов на пост директора окружного департамента культуры. Лучших претендентов определили сами югорчане в рамках зрительского голосования.

Участниками теледебатов, прошедших 1 июня в эфире телеканала «Югра» и группе правительства региона в «Вконтакте», стали 12 кандидатов, которые представили свое видение развития культуры в округе. Также претендентам предстояло пройти ряд испытаний, чтобы доказать свои профессиональные навыки. Они отвечали на вопросы жителей округа, которые поступали в социальных сетях и выполняли специально разработанные управленческие задачи. Также от них требовалось дать ответы на обращения югорчан, поступивших на прямую линию губернатора Натальи Комаровой, которая прошла 30 мая, и видеовопросы от представителей культурной сферы округа.

Открытое зрительское голосование длилось ровно сутки – с 16:00 1 июня до 16:00 2 июня. Система голосования была построена так, что исключала возможность многократного голосования. Всего было принято и обработано 6705 звонков.

Результаты зрительского голосования:

Роман Завьялов – 1174;

Ирина Кибкало – 480;

Алексей Двизов – 486;

Константин Чернышев – 997;

Инна Арканова – 912;

Игорь Иванов – 285;

Василий Остривной – 264;

Дмитрий Куликов – 716;

Артур Латыпов – 447;

Оксана Макеева – 662;

Ксения Ворожищева – 223;

Любовь Лыткина – 59.

Теледебаты являются одним из этапов отбора кандидатов на пост директора департамента культуры. Их программы уже получили оценку профессионального сообщества на конференции, которая состоялась 31 мая. Следующим шагом для претендентов станет собеседование с членами комиссии по вопросам государственной гражданской и муниципальной службы, резерва управленческих кадров при губернаторе округа.

Заключительным этапом отбора станет собеседование кандидатов, показавших наивысшие результаты, с Натальей Комаровой.