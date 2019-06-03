​В Югре срочно требуются доноры крови

В Югре на станцию переливания крови и ее филиалы требуются повторные доноры крови.
4 июня в Сургуте:
Срочно требуются повторные доноры крови:
- О (I) группы Rh отрицательный
- B (III) группы Rh отрицательный
Ограничен прием доноров по фенотипам:
- О (I) группы Rh положительный
- A (II) группы Rh положительный
- B (III) группы Rh положительный
- AB (IV) группы Rh положительный
Закрыт прием доноров:
- A (II) группы Rh отрицательный
4 июня в Нижневартовске
Срочно требуются повторные доноры крови:
- О (I) группы Rh отрицательный
- A (II) группы Rh отрицательный
- В (III) группы Rh отрицательный
- АВ (IV) группы Rh отрицательный
Прием доноров плазмафереза - 8 человек в день
Прием первичных доноров г. Нижневартовска — 5 человек в день
Прием доноров г.Мегиона, г.Лангепаса, г.Покачи — без ограничений
4 июня 2019 в Нефтеюганске
Срочно требуются повторные доноры крови:
- B (III) группы Rh отрицательный
- AB (IV) группы Rh положительный
Закрыт прием доноров:
- О (I) группы Rh положительный
- A (II) группы Rh положительный
- B (III) группы Rh положительный
Что в этом году войдет в проект «Сургут — наш общий дом» Городского культурного центра? Куратор Яна Апанович и режиссер Александр Стойко // ONLINE 5 июня в 12.00