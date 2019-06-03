​В Ханты-Мансийске пройдет выставка детских рисунков «Благословляю вас, леса!»

В Окружном доме народного творчества в Ханты-Мансийске состоится выставка «Благословляю вас, леса!», на которой будут приставлены 100 художественных работ детей.
Это работы победителей окружного детского агитационного конкурса, который ежегодно проводит департамент недропользования и природных ресурсов Югры. Рисунки выполнены в разных техниках и жанрах: пейзажи, натюрморты, агитационные плакаты.
Таким образом, выставка продолжит цикл просветительских мероприятий «Человек рисующий».
Справка:
Проект «Человек рисующий» призван познакомить югорчан с работами мало известных широкой публике земляков.
Что в этом году войдет в проект «Сургут — наш общий дом» Городского культурного центра? Куратор Яна Апанович и режиссер Александр Стойко // ONLINE 5 июня в 12.00