​За минувшую неделю в Югре потушено 79 пожаров

С 27 мая по 2 июня в Югре потушено 79 пожаров, во время которых было эвакуировано 79 человек. Пожарным удалось спасти материальных ценностей на сумму более 15 миллионов рублей.

Чаще все в регионе горели бани, дачи и гаражи. Главными причинами возгораний стали: неосторожное обращение с огнем (14 случаев), нарушения, связанные с эксплуатацией электрооборудования (8 случаев) и печей (6 случаев). Еще 23 пожара связаны с возгоранием мусора, в том числе в многоквартирных жилых домах.

В 17 случая пожарно-спасательные подразделения оказывали помощь при ДТП. Таким образом, спасены два человека.