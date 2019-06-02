Югорчан с ограниченными возможностями здоровья приглашают на международный форум «iВолга 2.0»

Инклюзивный ресурсный центр приглашает активную молодежь Югры с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 30 лет на федеральную смену «Наука и образование будущего».

Участие в форуме бесплатное и включает в себя конкурсный отбор 60 кандидатов с инвалидностью и сопровождающих их лиц (в случае маломобильной формы инвалидности).

Во время форума участники смогут посетить тренинги от знаменитых спикеров, а также культурные и спортивные мероприятия.

Для того, чтобы стать частью главного инклюзивного события этого лета, нужно: заполнить анкету на инклюзивный городок, оставить заявку на сайте форума «iВолга-2019», авторизовать личный кабинет в АИС Молодежь России.

Мероприятие пройдет с 23 по 31 июля 2019 года в Самарской области на легендарной Фестивальной поляне (Мастрюковские озера). Регистрация продлится до 9 июня 2019 года.

Справка:

«Инклюзивный городок международного форума «iВолга 2.0» – это специализированный палаточный лагерь. Он полностью оборудован для участников с разными формами инвалидности и включает в себя комфортные жилые шатры с индивидуальными местами отдыха для каждого гостя Форума. Площадка разделена на деловую, костровую и санитарную зоны, территорию для питания.

«iВолга 2.0» – это многотысячный международный форум, создающий условия для обмена опытом талантливой молодежи в рамках десяти многопрофильных смен.