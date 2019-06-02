​ГИБДД Югры напомнила о правилах нанесения тонировки на стекла автомобилей

В связи с началом летнего сезона Госавтоинспекция Югры напоминает водителям округа о правилах тонировки стекол на автомобилях.

По словам представителей инспекции, светопропускание стекол, обеспечивающих видимость для водителя спереди, должно быть не менее 70 процентов.

«Тонировать разрешено: заднее стекло автомобиля, задние боковые стекла и наклеивать полосу из прозрачной цветной пленки на верхней части ветрового стекла, максимальная ширина которой составляет 14 сантиметров», – заявляют представители Госавтоинспекции УМВД Югры в своей группе в социальной сети «ВКонтакте».

За управление автомобилем, тонировка которого не соответствует норме, предусмотрен штраф в размере 500 рублей, кроме того сотрудник ГИБДД потребует устранить нарушение.