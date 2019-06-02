​3 июня Югра окончательно перейдет на цифровое телевидение

Югра следующая в очереди на отключении аналогового телевидения – 3 июня регион перейдет на «цифру».

На сегодняшний день смотреть телевидение в «цифре» могут уже почти 99,6 процента жителей региона. Вне охвата цифровым сигналом осталось всего 42 населенных пункта. Тем не менее большинство жителей таких районов уже имеют оборудование для доступа к 20 бесплатным федеральным каналам.

Отметим, что в муниципалитетах Югры работают волонтеры, подключающие к «цифре» пенсионеров и инвалидов.