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Жителям Югры предлагают выбрать лучшего претендента на пост директора департамента культуры

1 июня в эфире ОТРК «Югра» состоялись теледебаты претендентов на пост директора департамента культуры округа, ставшие очередным этапом открытого отбора кандидатов. Теперь в течение суток свои голоса за того, кто вызывает большее доверие, могут отдать жители округа

«Голосование продлится ровно сутки, до 16.00 2 июня. Важно: с одного номера можно проголосовать только один раз. Это фиксируется системой автоматически и гарантирует полную прозрачность и отчетность процедуры голосования. Итоги рейтингового голосования будут озвучены в понедельник, 3 июня, в выпуске программы «Новости» в 11 утра и в группе Правительства Югры во «ВКонтакте», —сообщили в региональном департаменте общественных и внешних связей.

Для голосования каждому кандидату присвоен свой персональный номер:

1. Арканова Инна Григорьевна 88003012824

2. Ворожищева Ксения Эдуардовна 88003013776

3. Двизов Алексей Николаевич 88003502630

4. Завьялов Роман Леонидович 88003021394

5. Иванов Игорь Петрович 88003021451

6. Кибкало Ирина Александровна 88003021497

7. Куликов Дмитрий Владимирович 88003022158

8. Латыпов Артур Альбертович 88003027561

9. Лыткина Любовь Геннадьевна 88003502607

10. Макеева Оксана Евгеньевна 88003027594

11. Остривной Василий Петрович 88003502654

12. Чернышев Константин Николаевич 88003502876

Подробнее узнать о голосовании и познакомиться с биографиями претендентами можно в официальном паблике «Правительство Югры» во «ВКонтакте».

Экспертное сообщество Югры поддержало трех кандидатов на пост директора департамента культуры округа. Это — начальник управления культуры, молодежной политики и спорта администрации муниципального образования Приуральского района (Ямал) Роман Завьялов, первый заместитель директора департамента культуры Югры Ирина Кибкало и генеральный директор акционерного общества «Тюменский издательский дом» Алексей Двизов.

В конференции по выбору кандидата приняли участие 110 представителей профессионального сообщества из 22 муниципальных образований округа. Эксперты оценивали претендентов по видению развития сферы культуры в соответствии с запросами времени и приоритетными задачами. Большинство голосов были отданы Роману Завьялову.

«Итоги вышеназванных процедур проанализируют члены комиссии по вопросам государственной службы при губернаторе Югры. Все процедуры отбора завершатся в середине июня», — добавили в департаменте.

Стоит отметить, что практика проведения общественного отбора руководителей ведомств социального блока реализуется в регионе с 2013 года.

Ранее ведомство возглавляла Надежда Казначеева, которая переехала в Тюмень и возглавила Тюменское Концертно-театральное объединение. Временно обязанности руководителя исполняет заместитель директора Ирина Кибкало.


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01 июня в 18:04, просмотров: 410, комментариев: 0


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