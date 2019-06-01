​Летом организованно отдохнут более 76 тысяч югорских детей

Летняя оздоровительная кампания 2019 года в Югре охватит 76 209 детей, 41 375 (62%) из них — представители социально незащищённых групп. На детский отдых предусмотрено 2,3 миллиарда рублей. Данные озвучена на заседании профильной межведомственной комиссии, сообщает окружной департамент общественных и внешних связей.

На территории округа будут работать 583 оздоровительные организации. 510 из них получили санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии деятельности.

За пределами округа отдохнут 22 750 юных югорчан. Они посетят детские лагеря Крыма, Башкортостана, Татарстана, Адыгеи, Краснодарского, Ставропольского, Алтайского, Пермского краев, Свердловской, Тюменской, Новосибирской, Челябинской, Ростовской областей, Санкт-Петербурга, Москвы и других регионов.

Для консультирования жителей округа по вопросам организации отдыха и оздоровления детей с 15 апреля по 30 августа 2019 года осуществляется работа единого справочного телефона «Отдых детей» по номеру: 8-800-201-13-23.