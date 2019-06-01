​В Югре продолжается интернет-фотоконкурс «Моя большая семья…»

В Югре до 15 июня принимаются работы на интернет-фотоконкурс «Моя большая семья…». Принять участие в нем может каждый житель округа старше 50 лет, сообщает ТК «Югра».

Конкурс проводится по двум номинациям: «Счастливы вместе» (семейные фотографии нескольких поколении одной семьи на одном снимке) и «Семейные традиции» (фотографии представителей нескольких поколений, занимающимися совместной деятельностью). С положением о конкурсе можно познакомиться здесь.

«Моя большая семья…» реализован в рамках проекта «Единой России» «Старшее поколение». В прошлом году интернет-фотоконкурс «Как молоды мы были» собрал более 400 фоторабот. Все 3 выставочные номинации: «Я люблю тебя, жизнь», «Я эту землю знаю с детства», «Семейный альбом» представлены в интернете. Так же 50 снимков экспонированы в мобильной выставке «Как молоды мы были», которая работает в домах культуры и образовательных учреждениях муниципалитетов.