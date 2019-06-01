​В Ханты-Мансийске завершился международный форум «Одна планета – одно будущее»

В Ханты-Мансийске состоялся четырехдневный XI Международный молодежный экологического форума «Одна планета – одно будущее!». В нем приняли участие юные активисты экологических объединений из девяти стран мира и шести регионов России, сообщает окружной департамент общественных и внешних связей.

В рамках форума были объявлены победители в номинации «Лучший проект ассоциированных школ ЮНЕСКО». Первое место с инициативой «Играя – познавай и сохраняй!» занял Владислав Понеженко из Республики Беларусь, второе место — Милана Мельниченко из Киргизии, представившая проект «Проблема твердых бытовых отходов».

Заместитель губернатора Югры Геннадий Бухтин на закрытии форму ответил, что над чем работают ребята сейчас, может помочь защитить планету в будущем.