​Министр спорта РФ Павел Колобков работает в Ханты-Мансийске

Министр спорта России Павел Колобков 31 мая прибыл в Ханты-Мансийск с двухдневным рабочим визитом. Он уже побывал на важных спортивных объектах окружного центре, дал ценные советы местным властям, а 1 июня примет участие в открытии V Всемирных игр юных соотечественников.

«В день приезда глава Минспорта России посетил конноспортивный клуб «Мустанг», в котором верховой езде обучаются дети и взрослые, реализуются программы реабилитации инвалидов и проводятся соревнования по конному спорту, в том числе международного уровня.

Затем Павел Колобков побывал в Югорской шахматной академии, где обучаются юные шахматисты от 6 до 18 лет, а также проводятся региональные, всероссийские и международные турниры по шахматам», — рассказали в окружном департаменте общественных и внешних связей.

В ведомстве также уточнили, что министр остался доволен результатам работы властей региона по развитию физической культуры и спорта: инфраструктурой и количеством людей, вовлеченных в спорт.

«Ханты-Мансийск является шахматной столицей России, ежегодно здесь проводятся крупные турниры, и в следующем году тут пройдёт Всемирная шахматная олимпиада. Стоит сказать про биатлон, Ханты-Мансийск многократно принимал чемпионаты и кубки мира по биатлону, здесь есть замечательный биатлонный центр, который необходимо загружать международными спортивными событиями», — посоветовал Колобков.

В Международный день защиты детей Павел Колобков, губернатор Югры Наталья Комарова и президент Всероссийской федерации школьного спорта Ирина Роднина дадут старт V Всемирным играм юных соотечественников 2019 года. Ханты-Мансийск впервые принимает этот турнир. В нем будут участвовать Свыше 600 детей из более 55 стран. Соревнования по баскетболу 3х3, мини-футболу, волейболу, шахматам, настольному теннису, художественной гимнастике и плаванию продлятся до 6 июня.