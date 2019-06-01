​Водитель маршрутки, которая попала в смертельное ДТП в Югре, признан подозреваемым по уголовному делу

Водитель пассажирского микроавтобуса, который попал в ДТП 27 мая, допрошен в качестве подозреваемого в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека.

«По версии следствия, 27 мая на 181 километре автомобильной дороги «Ханты-Мансийск — Талинка» грузовой автомобиль начал выполнять поворот налево. В это время пассажирский микроавтобус, следовавший из Ханты-Мансийска в Югорск, и двигавшийся в попутном с КамАЗом направлении, начал совершать обгон, при этом допустив выезд на полосу встречного движения. Во время обгона произошло столкновение транспортных средств и микроавтобус опрокинулся», — сообщили в пресс-службе Следственного комитета России (СКР).

Как сообщало ИА СИА-ПРЕСС ранее, в ДТП погиб 70-летний житель Югорска, еще семь пассажиров маршрутки были госпитализированы. Водители получили незначительные телесные повреждения, от госпитализации отказались.

По уголовному делу назначен ряд экспертиз. В том числе, устанавливается тяжесть вреда, причиненного здоровью пострадавших. Также изъяты документы у собственника микроавтобуса, запрошены сведения из системы ГЛОНАСС о передвижении транспортных средств.

«В рамках расследования уголовного дела будет проверен организатор пассажирской перевозки на предмет наличия в его действиях признаков преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль», — добавили в ведомстве.