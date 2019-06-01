​Ханты-Мансийск накрыла волна звонков о заминировании

Вечером в пятницу, 31 мая, в Ханты-Мансийске из-за звонков о заминировании эвакуировали посетителей шести торговых центров и кинотеатров. По данным пресс-службы администрации окружного центра, проводилась проводится комплексная проверка зданий правоохранительными органами с привлечением кинологической службы.

«В соответствии со статьей 207 уголовного кодекса Российской Федерации за заведомо ложное сообщение о готовящемся теракте предусмотрено наказание в виде лишения свободы до пяти лет», — напомнили в мэрии.

Пользователи соцсетей уточняют, что «заминированы» были, в частности, ТЦ «Небо», кинотеатры «Лангал» и «Галактика».

Волна минирований накрыла и другие города Урала, среди которых Тобольск, Нижний Тагил и Курган.

На прошлых выходных из-за телефонных террористов эвакуировали соцобъекты Нижневартовска и Мегиона. Известно, что звонки поступали с иностранных номеров.