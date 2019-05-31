​В Югре ветераны получат выплаты на ремонт домов

В Югре ветераны получат единовременные денежные выплаты на проведение ремонта своих домов. Решение озвучено на заседание правительства округа, которое провела губернатор Наталья Комарова, сообщает департамент общественных и внешних связей. На эти цели предусмотрено почти 94 миллиона рублей.

«В результате проведения мероприятий будут созданы условия для благоприятного, соответствующего возрасту и состоянию здоровья проживания для 840 человек. Средства на реализацию - 93 миллиона 786 тысяч - предусмотрены на 2019 год государственной программой автономного округа «Социальное и демографическое развитие», — сообщила директор департамента социального развития Югры Светлана Давиденко.

На поддержку могут рассчитывать инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг., отдельные категории лиц, приравненных к ним по обеспечению мерами социальной поддержки, супруги погибших (умерших) участников и инвалидов ВОВ, не вступившие в повторный брак. Размер выплаты предлагается установить исходя из стоимости ремонта, предусмотренной сметой на проведение работ, составленной по результатам подомового обхода сотрудниками органов местного самоуправления. Но не свыше суммы, равной 200 000 рублей при проведении ремонта в жилых помещениях частного жилищного фонда, и не свыше суммы, равной 100 000 рублей при проведении ремонта в жилых помещениях государственного либо муниципального жилищных фондов.