​Житель Ханты-Мансийска убил бывшую супругу и тестя, чтобы забрать детей

В Ханты-Мансийске расследуется двойное убийство, которое совершено вечером 30 мая на территории садово-огороднического кооператива. Погибли 33-летняя женщина и 58-летний мужчина, сам подозреваемый госпитализирован в тяжелом состоянии. Преступление совершено на глазах у детей.

О том, что в одном из дачных домов стреляют, в правоохранительные органы сообщили жители кооператива.

«По предварительной версии следствия, подозреваемый с ружьем пришел в дом, где находилась его бывшая супруга, их малолетние дети и отчим женщины. Мужчина выстрелил в потерпевших, после чего забрал детей и увез их к своему родственнику. После этого он попытался свести счеты с жизнью. В настоящее время подозреваемый госпитализирован в тяжелом состоянии», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Югре.

Ход расследования уголовного дела о двойном убийстве поставлен на контроль. Дети осмотрены специалистами, каких-либо телесных повреждений у них не обнаружено. С ними работают сотрудники правоохранительных органов и других служб.