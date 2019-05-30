В Югре закончилась прямая линия с губернатором. Она длилась больше четырех часов

В Югре завершилась прямая линия с губернатором Натальей Комаровой. Глава региона общалась с югорчанами на протяжении четырех с половиной часов. Вопросы поступали как в режиме онлайн по телефону, так и через сайт правительства, соцсети и даже из личного аккаунта губернатора в Instagram.

Больше всего жителей округа волновало качество ремонта дорог, новая мусорная реформа, льготы для многодетных семей, авиасообщение внутри округа и строительство социальных объектов.

В скором времени читайте на СИА-ПРЕСС материал по итогам прямой линии.