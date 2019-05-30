​Юные жители Югры получат подарочные наборы «Я родился в Югре!»

Детям, родившимся в Югре, будут дарить подарочные наборы «Я родился в Югре!», в которые войдут 46 различных предметов. Они будут включать в себя вещи, необходимые новорожденному. В частности, одежду, средства гигиены и игрушки для младенцев. Кроме того, наборы будут напоминать о регионе, где ребенок появился на свет.

Общественники предложили нанести символику Югры на отдельные предметы, а также выполнить их из традиционных материалов: например, чтобы игрушка была изготовлена не из пластика, а из дерева.

Напомним, что в дополнение к федеральным мерам поддержки семьи при рождении ребенка в Югре получают еще пять видов единовременной помощи.