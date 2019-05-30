В Югре проходит прямая линия с губернатором Натальей Комаровой // ONLINE

Сегодня, 30 мая, в 12:00 стартует прямая линия губернатора Югры Натальи Комаровой.
Отправить вопрос главе региона можно прямо через специальную форму (здесь). Также вопросы принимаются по номеру 8-800-301-42-90 и на сайте pryamaya-liniya.admhmao.ru.
Сегодня, 30 мая, в 12:00 стартует прямая линия губернатора Югры Натальи Комаровой.
Отправить вопрос главе региона можно прямо через специальную форму (здесь). Также вопросы принимаются по номеру 8-800-301-42-90 и на сайте pryamaya-liniya.admhmao.ru.
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Свалки такие что ни одним субботником не обойтись. Место силы историческое. Позор ДЖУНГЛЯМ