​Министр спорта Павел Колобков будет два дня работать в Ханты-Мансийске

Министр спорта России Павел Колобков 31 мая и 1 июня будет работать в Ханты-Мансийске. Программа визита высокопоставленного чиновника насыщена: он осмотрит спортивные объекты окружного центра, в том числе строящиеся к шахматной олимпиаде, а также встретится с главой региона Натальей Комаровой.

Об этом ИА СИА-ПРЕСС рассказали в пресс-центре V Всемирных игр юных соотечественников. Участие в торжественном открытии мероприятия — основная причина визита министра. Также в Ханты-Мансийск прибудут депутаты Госдумы Ирина Роднина, Отари Аршба и замминистра спорта Марина Томилова, российский ватерполист.

Игры пройдут в Ханты-Мансийске с 31 мая по 5 июня. Торжественная церемония открытия состоится 1 июня в КТЦ «Югра-Классик». Столица Югры встретит 610 участников соревнований и сопровождающих лиц из 60 стран мира