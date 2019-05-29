​Жители Сургутского района могут обратиться с проблемами лично к главе через соцсети

В блоге руководителя Сургутского района Андрея Трубецкого «Глава в районе» в «Вконтакте» появилась новая рубрика «Было-Стало». Еженедельно в соцсети будут появляться отчеты о проделанной работе по обращениям жителей муниципалитета. Прислать проблемные места в Сургутском районе можно в комментарии или личные сообщения сообщества.

Первым примером работы проекта стали демонтированные оголенные провода в поселке Федоровский. Несмотря на то, что вид проводов пугающий, угрозы они не несли. Но после обращения жительницы проблема была оперативно решена.

«После введения в эксплуатацию нового спортивного комплекса «Жемчужина» на близлежащей территории застройщик проводил монтаж системы освещения и должен был устранить данный дефект. Но строительная компания не провела демонтаж. В связи с обращением от жительницы администрация Федоровского удалила провода. Отмечу, что тока и напряжения в них не было, а оперативность связана с беспокойством местных жителей», — пояснил корреспонденту ИА СИА-ПРЕСС начальник отдела социального развития управления по организации деятельности органов местного самоуправления и социального развития администрации поселка Виталий Корюков.

Также он отметил, что других обращений касательно Федоровского на данный момент не поступало.