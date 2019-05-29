​551 многодетная семья в Югре получила выплату для погашения долга по ипотеке

В Югре уже 551 семья получила выплаты из бюджета на погашение долга по ипотеке. Об этом 29 мая сообщает окружной департамент общественных и внешних связей.

Всего в список участников мероприятий по обеспечению жилыми помещениями включены 1350 семей, общая сумма выплат составит 1,7 миллиарда рублей: по 1,3 миллиона на семью.

По словам заместителя директора департамента социального развития Югры Людмилы Низамовой, выплаты планируется провести в два этапа: до 31 мая в отношении граждан, представивших сведения о совершенных сделках до 1 мая 2019 года; до 31 июля в отношении граждан, представивших сведения о совершенных сделках до 1 июля 2019 года.

Подробнее о том, кому полагаются выплаты, читайте здесь. Вопросы принимают по телефону «горячей линии»: 8 800 100 66 00.