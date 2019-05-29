​Ханты-Мансийск готовится стать 100-тысячником

В ближайшее время численность населения Ханты-Мансийска достигнет 100 тысяч человек. О грядущем знаменательном событии сообщает пресс-служба администрации окружного центра.

«По информации статистики по состоянию на 31 марта 2019 года численность постоянного населения столицы Югры составляет 99 906 человек. Учитывая средние показатели темпов прироста населения в городе, 100-тысячный рубеж Ханты-Мансийск пересечет уже в июне», — сообщили в мэрии.

Таким образом, в Югре будет четыре города с числом жителей от 100 тысяч человек. Сейчас крупнейшими городами округа являются Сургут (376 тысяч человек), Нижневартовск (275 тысяч человек) и Нефтеюганск (127 тысяч человек).