В Ханты-Мансийске перенесут радиолокационную роту, чтобы построить жилой район

Правительство Югры и Министерство обороны РФ договорились о передислокации радиолокационной роты в Ханты-Мансийске, а также передающих объектов радиолокационной станции. На этом месте будет продолжено строительство микрорайона «Солдатское поле».

«Совместно с Главным командованием Воздушно-космическими силами Российской Федерации разработана и согласована схема расположения земельного участка, предлагаемого для размещения радиолокационной роты в Ханты-Мансийске на новом месте дислокации», - сообщили ТАСС в департаменте общественных и внешних связей.

После проведения всех процедур земельный участок, на котором сейчас расположена рота, передадут администрации окружного центра.