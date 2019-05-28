​В Ханты-Мансийске вынесен приговор по делу об убийстве и расчленении казака

Житель Курганской области признан виновным в убийстве казака в Ханты-Мансийске. Суд приговорил его к девяти годам лишения свободы. Об этом ИА СИА-ПРЕСС сообщила супруга погибшего Ирина Пушистова.

«Мы будем обжаловать приговор, — заявила женщина, уточнив, что максимальное наказание по статье, предъявленной подсудимому, 15 лет лишения свободы. — Но заслуживает он пожизненного».

Преступление было совершено 16 декабря 2017 года. Курганец несколько раз ударил казака топором по голове во время ссоры. От полученных травм потерпевший скончался. Пытаясь скрыть убийство, обвиняемый расчленил тело и выкинул его фрагменты недалеко от здания. Затем он уехал на такси в Курган, где и был задержан правоохранителями.