​В Югре проживает 445 тысяч пенсионеров

Из 1,6 миллиона жителей Югры 445 тысяч — пенсионеры. Статистику озвучил депутат окружного парламента Сергей Великий.
Страховую пенсию получают 416,6 тысячи человек. «139 000 югорских пенсионеров продолжают работать. 390 800 человек в Югре получают страховые пенсии по старости. Средний размер страховой пенсии по старости для югорчан в 2019 году составил 21 969 рублей», – уточнил народный избранник.
Социальные пенсии в округе получают 25 тысяч человек. Средний ее размер — 12 718 рублей.
О «Молдавском обществе» в Сургуте расскажет председатель общественной организации Лидия Селезень // ONLINE 29 мая в 15.00