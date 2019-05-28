​В Югре проживает 445 тысяч пенсионеров

Из 1,6 миллиона жителей Югры 445 тысяч — пенсионеры. Статистику озвучил депутат окружного парламента Сергей Великий.

Страховую пенсию получают 416,6 тысячи человек. «139 000 югорских пенсионеров продолжают работать. 390 800 человек в Югре получают страховые пенсии по старости. Средний размер страховой пенсии по старости для югорчан в 2019 году составил 21 969 рублей», – уточнил народный избранник.

Социальные пенсии в округе получают 25 тысяч человек. Средний ее размер — 12 718 рублей.