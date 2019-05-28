​На Урале подешевели огурцы и подорожала молочка

В апреле 2019 года годовая инфляция в Уральском федеральном округе (УрФО) составила 4,2 процента, оставаясь заметно ниже общероссийского показателя (5,2%). В Курганской и Свердловской областях показатель составил 5 процентов, в Челябинской – 4,3 процента. В Тюменской области (включая ХМАО и ЯНАО) – 3,3 процента.

При этом продовольственная инфляция в УрФО снижалась второй месяц подряд.«В основном замедление инфляции было обусловлено продолжающимся снижением цен на огурцы, производимые в тепличных хозяйствах нового поколения, обеспечивающих более высокую урожайность, а также реализацией картофеля и яблок по ценам более низким, чем в апреле предыдущего года из-за хорошего качества урожая в прошлом году. Цены на сахар в розничной сети второй месяц подряд продолжили снижаться вслед за ценами на мировом и на внутреннем оптовом рынке», — пояснили специалисты Уральского ГУ ЦБ.

В то же время отечественные производители молочной продукции начали постепенно поднимать отпускные цены на большую часть ассортимента, за исключением детских питательных смесей. Ускорился в годовом выражении и рост цен на белокочанную капусту, обусловленный более низким по сравнению с прошлым годом объемом сохранившихся запасов собственного урожая. Произошло и повышение цен в сфере общественного питания.

В сегменте непродовольственных товаров годовая инфляция в УрФО в апреле снизилась на 0,1 п.п. до 3,8 процента, в сфере услуг — выросла на 0,5 п.п. до 4,5 процента. Так, в Югре Росстатом был зафиксирован резкий рост цен на авиабилеты.