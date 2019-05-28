​Молодежь Югры вовлекают в решение проблем по сохранению природного и культурного наследия

Представители власти Югры, образования, эксперты Юнеско и руководители делегаций ассоциированных школ провели встречу по обмену опытом эколого-просветительской и природоохранной направленности. Она прошла в рамках XI Международного молодежного экологического форума «Одна планета – одно будущее!».

Главная цель мероприятия – вовлечь молодежь в решение проблем по сохранению природного и культурного наследия в регионах и странах.

Директора департамента общественных связей Югры Инна Арканова рассказала, что в округе первое отделение комиссии российской Федерации по делам Юнеско открылось в 2008 году.

«Дети наших школ ежегодно участвуют в конференциях, становятся победителями со своими проектами по сохранению природного и культурного наследия региона. Сегодня перед нами стоит одна из важных и сложных задач: по возможности расширить сеть ассоциированных школ Юнеско в Югре, вовлечь наших детей и молодежь в международные проекты, чтобы они могли рассказать о себе международному сообществу», – подчеркнула Арканова.

Представительница одной из ассоциированных школ Ольга Семерез рассказала, что благодаря тому, что школа входит в ассоциацию она и ее коллеги могут заявит о своих проектах не только в школе, городе и округе, но и шире.