​После смертельного ДТП с маршруткой в Югре возбуждено уголовное дело

По факту ДТП с маршруткой, которое произошло вечером 27 мая на что на 181 километре автомобильной дороги «Ханты-Мансийск — Талинка», возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Кроме того, будет проверен организатор пассажирской перевозки на предмет оказания услуг, не отвечающим требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Югре.

В аварию попал микроавтобус Iveco, следующий из Ханты-Мансийска в Советский. По предварительным данным полиции, маршрутка врезалась в попутный КамАЗ, когда грузовик поворачивал налево. В салоне находились восемь пассажиров. Один из них, житель Югорска, погиб, семеро госпитализированы.