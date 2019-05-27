​На трассе в Югре пассажирский автобус врезался в КамАЗ: один человек погиб, семеро пострадали

В понедельник, 27 мая, около 19.30 на 181 километре трассы «Ханты-Мансийск — Талинка» пассажирский микроавтобус Iveco врезался в попутный КамАЗ. В результате аварии один пассажир маршрутки скончался, семеро пострадали, сообщили ИА СИА-ПРЕСС в пресс-службе УМВД Югры.

Маршрутка ехала из Ханты-Мансийска в Советский, в салоне находились восемь пассажиров. Впередиидущий грузовик начал поворачивать налево, и в этот момент в него въехал микроавтобус. В обстоятельствах аварии разбираются полицейские.

Пострадавшие госпитализированы в Няганскую окружную больницу.