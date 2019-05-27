​Число казаков в Югре перевалило за тысячу

В Югре количество казаков выросло до 1003. В состав Обь-Иртышского отдельского казачьего общества Сибирского войскового казачьего обществ в прошлом году вошли 140 человек.

«Достигнутая численность членов казачьего общества позволяет войти отдельскому казачьему обществу в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации. Это позволит в полной мере консолидировать казачество в Ханты-Мансийском автономном округе», — сообщили в окружном департаменте общественных и внешних связей.

В данный момент правление отдельского казачьего общества приступило к подготовке документов для направления их в Министерство юстиции России.