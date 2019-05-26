Студенты из Сургута представили Югру на Финале Vll национального чемпионата WorldSkills Russia и заняли несколько призовых места

На Финале Vll национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» представителями Ханты-Мансийского автономного округа стали студенты Сургутского политехнического колледжа и Советского политехнического колледжа.

По итогам чемпионата у сборной Югры 3 призовых места.

«Автономный округ в основной возрастной категории представляли студенты Сургутского политехнического колледжа — Ахметов Равиль, Меркушин Виталий, Габитов Данил, Дудка Михаил и Советского политехнического колледжа - Александров Владимир, Садыкова Ильмира. По итогам чемпионата смоделированный Равилем Ахмедовым кентавр с посохом в жанре «Фентези» принес ему победу в компетенции «3D Моделирование для компьютерных игр». Владимир Александров завоевал серебро в компетенции «Графический дизайн». Виталий Меркушин моделировал спидометр на спортивную машину. У него бронза в номинации «Изготовление прототипов». Поздравляю югорчан!», — написала в своем аккаунте в Инстаграм губернатор Наталья Комарова.

Югра занимает сейчас 35 место из 83 в Рейтинге регионов в Финале VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» – 2019.

Более того, WorldSkills Russia определил Сургутский политехнический колледж в топ-100 лучших образовательных организаций «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» за 2018 год.