​В Югре прошел молодежный фестиваль, где участвовал посол Венгрии

С 20 по 22 мая в Ханты-Мансийске с рабочим визитом побывал чрезвычайный и полномочный посол Венгрии в России Норберт Конкой. За время командировки он успел посетить культурные, образовательные и промышленные объекты, а также провести ряд встреч.

«Я прилетел в Ханты-Мансийск первый раз в жизни. Это очень большое впечатление. Для нас важно, чтобы послы не только находились в Москве, но и выезжали, выстраивали сотрудничество с регионами. Для нас, венгров, приехать в Югру – это как приехать домой», — заявил посол в день прибытия в Югру.

Также Норберт Конкой побывал на международном молодежном фестивале «Финно-угорская весна – 2019».

Открыла мероприятие губернатор Югры Наталья Комарова. «Мы с вами родные люди, потому что связаны историческими корнями, имеем общие корни языка. Хоть вы приехали из разных уголков нашей земли — и из Венгрии, и из Карелии, Коми Удмуртии, Мордовии, Марий Эл, Ямала. Семья финно-угорских народов, самодийских языков, объединяет 25 миллионов человек. И у нас в стране проживает 17 из 24 народов финно-угорской группы, сохранивших древнюю культуру и языковое многообразие. Особенности мировоззрения этого народа, на мой взгляд в уникальных традициях, фольклоре», — заявила в приветственном слове глава региона.