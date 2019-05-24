​Синоптики Югры продлили штормовое предупреждение на 25 мая

В Югре до конца дня пятницы, 24 мая, будет бушевать штормовой ветер порывами до 26 метров в секунду. Такое предупреждение опубликовано на сайте Обь-Иртышского УГМС. Неблагоприятная погода ожидается и 25 мая: ветер до 18 метров в секунду, дождь и мокрый снег.

Спасатели округа напоминают, что в ветреную погоду необходимо соблюдать правила безопасности: не стоять под незакрепленными конструкциями, отказаться от работ на высоте, по возможности отложить загородные походы и поездки.

Потепления стоит ждать к 27 мая: через территорию округа с запада на восток проследует циклон, который принесет повышение температуры и грозы.

О том, что делать если из-за ветра на машину упали знак, обшивка дома или дерево, читайте здесь.