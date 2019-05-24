​В Югре пройдут полевые сборы для волонтеров-поисковиков

В Югре в поселке Барсово пройдут полевые сборы, где будет проведено обучение для волонтеров, занимающихся поиском пропавших людей.

«В программе сборов запланированы мастер-классы по самым важным для поисковиков умениям», — рассказали организаторы.

Во время сборов волонтеров обучат пользоваться туристическим оборудованием и расскажут, чем отличается поиск людей в пригороде от городской среды.

«В программе полевых сборов также мастер-классы по информационному сопровождению поисковых мероприятий, правилах оказания первой помощи и эвакуации пострадавших, круглые столы с участием добровольческих лидеров поисково-спасательных отрядов», — заявляют представители департамента общественных и внешних связей Югры.

Сборы завершатся ночным тренировочным поиском.

Желающим поучаствовать нужно подать заявку по телефону: +7 (999) 599-47-03.