​В Ханты-Мансийске безработный насильно удерживал молодую девушку в квартире

31-летний безработный житель Ханты-Мансийска стал фигурантом уголовного дела за незаконное лишение свободы. С заявление в полицию на него обратилась 24-летняя девушка.

«В ходе предварительного следствия полицейскими установлено, что 31-летний неработающий житель Ханты-Мансийска пригласил в гости свою 24-летнюю знакомую. В момент, когда девушка пожелала покинуть квартиру знакомого, он начал удерживать ее насильно: закрыв дверь на ключ, он положил его в свой карман, при помощи физической силы подавлял волю девушки. Спустя время девушке удалось бежать из квартиры и обратиться с заявлением в правоохранительные органы», — рассказали в пресс-службе городской полиции.

Мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Ему грозит до двух лет лишения свободы.