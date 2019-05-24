​В Югре открыта «горячая линия» для многодетных получателей выплат по ипотеке

В Югре открыта «горячая линия» по вопросам единовременной выплаты многодетным семьям из числа молодых семей.

«Задать вопрос по единовременной выплате можно по телефону горячей линии Ипотечного агентства Югры: 8 800 100 66 00. Напомним, что выплаты планируется провести в два этапа: до 31 мая в отношении граждан, представивших сведения о совершенных сделках до 1 мая 2019 года, до 31 июля в отношении граждан, представивших сведения о совершенных сделках до 1 июля 2019 года», — сообщается в паблике «Правительство Югры» во «ВКонтакте».

Как ранее сообщало ИА СИА-ПРЕСС, глава региона Наталья Комарова подписана распоряжение, согласно которому молодые семьи, участвующие в программах по улучшению жилищных условий и имеющие статус многодетных, смогут получить единовременные выплаты на погашение части остатка основного долга по ипотечным кредитам. На эти цели планируется выделить по 1,3 миллиона рублей.