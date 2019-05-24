​Более тысячи жителей Югры получили компенсацию за устройства для перехода на цифровое телевещание

Более 1 100 югорчан получили компенсацию затрат за устройства для приема цифрового телевещания. Кроме того, льготникам подключение к «цифре» производят бесплатно специально обученные волонтеры.

Отключение аналогового телевидения пройдет в округе 3 июня. Вместе с югорчанам на «цифру» перейдут жители еще 35 регионов. На сегодняшний день на территории России 20 телеканалов доступны почти 99 процентам населения.

Как пояснил начальник отдела дорожного хозяйства, транспорта и связи управления коммунального комплекса Сургутского района Сергей Дубинин, проводится активная работа и с жителями отдаленных и труднодоступных поселений. Так, в муниципалитете основная часть жителей уже смотрит спутниковое телевидение, установив антенну. При этом администрация помогает операторам спутникового телевидения в транспортировке до населенных пунктов — для этого мунципальные служащие задействуют вертолетную технику.

Специалисты департамента общественных и внешних связей Югры отмечают, что после отключения пользователи аналогового телевидения еще неделю будут видеть на экране видеоролик о переходе.

Кроме того, в Югре работает телефон горячей линии, по которому сотрудники МФЦ дают консультации по данной теме: 8(800)101-00-01.